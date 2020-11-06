Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя в спортзале
На фото красотка позировала в синем боди, а волосы оставила распущенными. Модель лежала на полу и соблазнительно выгиналась, демонстрируя все достоинства фигуры. На одном из кадров Соммер показала и аппетитный "орешек", развернувшись им к камере. Фото в спортзале получились очень соблазнительными и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Давай приступим к физическому", - написала красотка под фотографией.
Фанаты поставили миллион лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась пикантным домашним селфи.
На одном кадре загорелая модель предстала во всей красе в одном белье. Причем девушка также показала подкачанные ягодицы с выгодного ракурса и подтянув нижнее леопардовое белье повыше.
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