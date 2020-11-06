Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя в спортзале

На фото красотка позировала в синем боди, а волосы оставила распущенными. Модель лежала на полу и соблазнительно выгиналась, демонстрируя все достоинства фигуры. На одном из кадров Соммер показала и аппетитный "орешек", развернувшись им к камере. Фото в спортзале получились очень соблазнительными и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давай приступим к физическому", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили миллион лайков и написали комментарии:

"Эммм .... Я упал", "Не знаю, что здесь происходит, но мне это нравится", "Не тот месяц для этого братана", "Прекрати, это ноябрь", "У меня есть место в Белом доме, на которое ты можешь сесть", "Бру, не публикуй до конца ноября, ты уже пытаешься заставить парней проиграть?", "Не в этом месяце", "Если вы читаете это, вот вам напоминание: поправьте осанку и не сутулитесь".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась пикантным домашним селфи.

На одном кадре загорелая модель предстала во всей красе в одном белье. Причем девушка также показала подкачанные ягодицы с выгодного ракурса и подтянув нижнее леопардовое белье повыше.

Напомним, Соммер Рей устроила безудержные утехи с подружкой-моделью

А еще Politeka писала, что Соммер Рей смело покрутила своими "подсолнухами" в модном белье

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