Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, кому обязана своей популярностью

21-летняя фитнес-модель не стесняется рассказывать, благодаря кому она стала популярной в сети и кому обязана всему, чего добилась. Соммер очень привязана к своей маме – фитнес-модели и бодибилдере Шэрон Рей. Именно благодаря ей и отцу Соммер начала заниматься спортом с подросткового возраста и стала одной из самых популярных фитнес-моделей мира.

Чтобы в очередной раз выразить свою благодарность матери, Рей-младшая поделилась милыми фото с ней и впечатлила при этом фигурой, так как позировала в довольно коротких шортах, едва скрывающих ягодицы.

«Я люблю тебя, мой лучший друг, мой подарок, моя вторая половинка души, Я позвоню тебе и расскажу все остальное, лол @shannon_rayyy 💛», - мило подписала пост Соммер.

Вот как реагируют на увиденное в сети:

«Лицо Соммера на втором фото выглядит как "хорошо, мама, хватать добычу неловко; Вы обе чертовски горячие💯; Я бы там шорты рассмотрел, но вы без нижнего белья; 🔥 ноги 😮😍; Мамаша огонь; Вау мама хорошо выглядит в этих джинсах; У тебя горячая мама. Люблю это; Ты определенно получил этот талант от твоей мамы; Ты и твоя мама или похожи на сестер; Почему она так выглядит на втором фото; Вы и ваша мама действительно ого какие горячие цыпочки на самом деле, горячие женщины».

Соммер нравится подчеркивать достоинства своего тела, так как она долгие годы старалась подкачаться и добиться идеальных ягодиц «как у Ким». Поскольку Рей хотела выделяться на фоне других, она не делала пластики, к тому же в 21 год она и так многого добилась.

Жаркий кадр в салатовом бикини на побережье также получился достаточно стильным, тогда как второй подчеркнул достоинства Рей благодаря соблазнительной позе модели.

Вот как реагируют в сети:

«Бомба замедленного действия🍆💦🍑; Ты милая; это роскошь быть такой 🥵🤣; она выглядит действительно привлекатель☕🥛🙏; посмотри горячо, детка; Suppp шикарный !! 😍😍😍; Вау вот это то доска где спина где грудь вообще не найдёшь; добро пожаловать 😉; Милашка».

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