Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя в необычном образе на праздник

На фото красотка позировала в леопардовой кофточке, которая была прозрачной. Под ней можно увидеть, что Соммер не носит белье. Но Рэй не смущало, что видно бюст, она только прикрыла самое сокровенное черными сердечками. Звезда на нескольких фотографиях показала свою фигуру и образ для Хэллоуина. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это глаза тигра, это острые ощущения от битвы", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили миллион лайков и написали комментарии:

"Могу я погладить тебя?", "Свечи на заднем плане хороши", "Бьюсь об заклад, она на вкус как ванильное мороженое", "Печатаю это левой рукой", "с тобой все намного веселее", "Это неправильные слова Соммер", "Я собираюсь быть тобой на Хэллоуин", "Клянусь, она моя любовь", "Соммер, ты сумасшедшая и милая".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, кому обязана своей популярность.

Чтобы в очередной раз выразить свою благодарность матери, Рей-младшая поделилась милыми фото с ней и впечатлила при этом фигурой, так как позировала в довольно коротких шортах, едва скрывающих ягодицы.

Напомним, страстная Соммер Рей показала блестящие ягодицы "круче, чем у Ким"

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй задрала крохотное бикини до неприличия

Также Politeka сообщала, что влажная Соммер Рей устроила пикантные развлечения в бассейне, выпятив ягодицы



