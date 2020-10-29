Популярная американская фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила поклонников, нарядившись в крохотное бикини

Снимком девушка поделилась в Instagram, передает Politeka.

«Он мне звонит, и он такой: «я продолжаю любить вас» и я такая: «я просто ... я имею в виду, это утомительно, понимаете?» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Соммер Рэй позирует в неприличном мини-бикини, которое девушка решила натянуть до невозможности. При этом она томно смотрит в кадр, а в руках держит телефонную трубку.

«Настоящая страсть», «думаю, это отпадно», «ты просто завоевала мое сердце», «очень красивая», «это лучшее, что я видела сегодня», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Соммер Рэй показала, как шалит дома во время приготовления еды.

Молодая спортсменка стала известна благодаря видео, которые публиковала после тренировок. В Инстаграм Соммер публикует довольно личные фото, а также без смещения демонстрирует тело в бикини. В этот раз одна из самых популярных фитнес-моделей решила показать, как веселилась во время съемки на кухне.

Девушка позировала пудровом боди, едва прикрывающем ягодицы, и тоненьком топе, лямки которого заметны на загорелой спине Рей. При этом также видно, что кто-то явно потрогал красотку за ягодицы – следы рук с мукой намеренно приоткрыты и выставлены напоказ.

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