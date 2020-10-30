Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила яркий отдых на побережье в новом бикини

Соммер является одной из самых известных моделей, а количество ее поклонников уже давно превысило отметку в 25 миллионов фолловеров. Благодаря массовой поддержке фанатов, девушка открыла свой магазин одежды и теперь спортсменка всячески привлекает внимание к себе, благодаря пикантным бикини.

Соммер нравится подчеркивать достоинства своего тела, так как она долгие годы старалась подкачаться и добиться идеальных ягодиц «как у Ким». Поскольку Рей хотела выделяться на фоне других, она не делала пластики, к тому же в 21 год она и так многого добилась.

Жаркий кадр в салатовом бикини на побережье получился достаточно стильным, тогда как второй подчеркнул достоинства Рей благодаря соблазнительной позе модели.

«счастливого дня, любимые 💛 чем вы, ребята, сегодня занимаетесь? 😛», - пишет Рей под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Бомба замедленного действия🍆💦🍑; Ты милая; это роскошь быть такой 🥵🤣; она выглядит действительно привлекатель☕🥛🙏; продолжайте в том же духе😇даже смотреть горячо✨🌞👍; Я люблю тебя, детка; Вы так хорошо; Я собираюсь j😂😂😂это будет лучший день в моей жизни, если ты начнешь делиться такими фото чаще; Это буквально ты @monicaagranda; Смотри горячо, детка; Suppp шикарный !! 😍😍😍; Вау вот это то доска где спина где грудь вообще не найдёшь; добро пожаловать 😉; Милашка».

Ранее мы писали, что модель поражает яркими фото из отдыха почти каждый день. Так как девушка старается рекламировать одежду собственного бренда, она снимается в бикини довольно часто. В этот раз на солнечных кадрах Рей блеснула подтянутыми формами на большом надувном круге в форме фламинго.

Девушка обладает идеальной фигурой, которую получила после нескольких лет тренировок в зале. Она много занималась, чтобы подкачать ягодицы, которых, по словам самой Соммер, раньше просто не было.

Теперь Рей всячески выставляет их напоказ. В цветном бикини с футуристичным принтом девушка улыбалась на камеру, крутилась на надувном круге и покоряла естественной красотой.

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