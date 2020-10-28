Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подкачанные формы в нюдовом бикини

Соммер тренировалась с шестнадцати лет, чтобы получить заветные формы «как у Ким», девушка мечтала о славе, которую получили ее родители-спортсмены. В 21 год у Рей теперь есть самый популярный аккаунт в Инстаграм среди фитнес-моделей. Девушка произвела впечатление на множество поклонников, поэтому смогла открыть свой магазин спортивной одежды и бикини.

Теперь она активно рекламирует их под самым разным предлогом и даже во время прогулки на пляже или личных селфи отмечает свою продукцию. На фан-аккаунтах начали появляться такие же кадры с Рей, которая делает акцент на ягодицах и показывает те максимально без одежды.

В нюдовом бикини девушка не стала скрывать формы и повернулась к камере спиной. Телесного цвета купальник смог удачно подчеркнуть достоинства знаменитости.

Вот что пишут в сети:

«Ты такая идеальная; Она идеальна, но, вероятно, разбивает сердце, незаконно красивая!!; Можно мне это фото; Соммер Рей - это не горе, она идеальная и горячая девушка в Instagram, я буду рад познакомиться с ней или пойти с ней на свидание; Вау, красивая и очень роскошная малышка, мне это нравится ...; Богатая миджита 😍😍😍😘🔥🍑🥰; Эту фотографию нужно делать обнаженной».

Мы также писали, что Инстаграм Соммер стал также популярным и потому, что девушка начала чаще сниматься в фотосессиях в необычных образах. Так, девушка устраивает мойку окон ради пикантных кадров, переодевается в прачечной или даже обливается холодной водой в душевой, как бы дразня видом.

В этот раз модель снялась без штанов, позируя на байке и надев лишь тонкую, почти прозрачную блузку вместе с черным бельем. Девушка изогнулась вперед, выставив ягодицы и представ с довольно пикантного ракурса перед фанатами:

«Твой такой милый бикини; Ты горячая штучка; 🔥 огонь 👅😍 дополнение; Черт возьми, это идеально!; позвольте сказать, что вы чертовски красивая девушка; сладкая девочка; мне бы хотелось увидеть другой ракурс; Да, я хочу ударить это; Хотел бы я быть тем мотоциклом, лол; Больше фотографий вас и Харлей, пожалуйста le; Она действительно горячая😍😍🤓; Когда они говорят, что красивая, вы больше, чем определение; Так подходит».

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