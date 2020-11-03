Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила вечер танцев вместе с моделью-подружкой

Молодая знаменитость любит повеселиться несмотря на насыщенный график. Так как Соммер является популярным фитнес-блогером, она часто делится роликами с тренировок, показывает фото из модных фотосессий в одном белье и устраивает домашние съемки для демонстраций своей спортивной одежды.

Не смотря на плотный график, успевает Соммер веселиться вместе с подругами. Девушка очень любит танцевать, потому нередко снимает ролики с демонстрацией пикантных движений на камеру. Выкладывая записи в «Тик-Ток», девушка также привлекает внимание к себе, в тоже время фанаты показывают кадры Рей у себя в Инстаграм.

В этот раз поклонники наблюдали, как Рей зажигала вечером вместе с подружкой в комнате и засветила при этом пышные бедра без фотошопа. Ранее многие писали, будто формы фитнес-красотки не настоящие, так что она с легкостью опровергла сплетни.

Спортсменке в целом есть что показать, ведь она прокачала ягодицы до идеала и теперь демонстрирует «формы как у Ким» при любой возможности. В светлом костюме в черно-белую клетку девушка выглядела очень соблазнительно.

Пикантной деталью домашнего образа стало изображение подсолнухов на топе и коротеньком белье девушки в форме мини-шорт.

Вот что пишут в сети:

«Я имею в виду 🔥🔥; Lmao настроение 😍😍; назови эту песню лол; А я такая: "никого не волнует снимайте одежду"; Отбросьте уже единственных фанатов; самый любимый вид; такая умная и находчивая; расцвела, как роза; сестра лисы😻 настроение для игривых😻; Bella😍😍😍🔥; я люблю тебя так сильно летом🥺 продолжаем, нагибаемся💛; злодей 😍😍; я продолжаю любить вас; безумие идеального образа».

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