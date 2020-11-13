Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя на пляже, восхитив фанатов

Модель в этот раз показалась на пляже в нижнем белье. Красотка оставила волосы распущенными, взявшись за них руками. Соммер позировала для фото в темноте, демонстрируя точеную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фотошоп где то?", - подписала фотографию девушка.

Фанаты, включая фитнес-модель Ану Чери, поставили почти 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Скоро мы должны приступить к безумной съемке. Так просрочено", "Слава богу, ты не перевернулась, потому что мы все в NNN, это сложнее, чем ожидалось", "Вау, это безумие, когда падают только фанаты", "Они просто завидуют", "Это то, как вы ставите ноги, что делает ягодицы больше", "Пожалуйста, приходи на мой выпускной 2022", "Розы красные, в Майами есть клубы, теперь, пожалуйста, Соммер, садись на хаб", "Омг, Соммер, ты буквально королева".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала яркое фото в цветном бикини на отдыхе.

На фото Рей показывала загорелое тело в бассейне во время отдыха. Блондинка повернулась спиной к объективу и показала достоинства во всей красе, а также новый бикини, хорошо подошедший под ее тип фигуры.

Напомним, Соммер Рэй поджарила свои "перчики" в трендовом бикини у бассейна

А еще Politeka писала, что Соммер Рей прикрылась клочком ткани вместо лифчика

Также Politeka сообщала, что Соммер Рей пробудила взрослые мечты, сверкнув достоинствами в новом бикини



