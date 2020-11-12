Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як релаксує

На кадрах Янет лежала на ліжку в одних трусиках. На красуні не було бюстгальтера, але була присутня маска. Зірка спочатку показала притиснутий бюст, а після цього акцентувала увагу на сідницях, які масажувала невідома дівчина. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"О боже мій, я люблю тебе. Ти найкраща масажистка в світі", - написала Янет під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше двох мільйонів разів і написали коментарі:

"І в цей момент багато хто з нас хотіли б бути масажистками", " як мені подати заяву на цю роботу?", "Якщо одного разу твоя масажистка не зможе піти, дай мені знати", "Шльопни мене, Флавія, будь ласка", "Як я заздрю їй!", "Мені подобається довго, дорога" ," я хочу бути масажистом", " яке твоє улюблене вправу?", "Я роблю те ж саме безкоштовно", " це повинно бути моєю роботою!", "Найкраща життєва робота в світі".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася бездоганною фігурою, примірявши вбрання з сітки.

"Готова до поцілунку Сонця", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Чері позує, зігнувшись до неможливості в одній сітці і практично невидимому купальнику. Крім того, прозорий наряд красуні доповнювали «золоті» вставки.

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