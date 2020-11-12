Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала, как релаксирует

На кадрах Янет лежала на койке в одних трусиках. На красотке не было бюстгальтера, но присутствовала маска. Звезда сначала показала прижатый бюст, а после этого акцентировала внимание на ягодицах, которые массировала неизвестная девушка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О боже мой, я люблю тебя. Ты лучшая массажистка в мире", - написала Янет под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более двух миллионов раз и написали комментарии:

"И в этот момент многие из нас хотели бы быть массажистками", "Как мне подать заявление на эту работу?", "Если однажды твоя массажистка не сможет пойти, дай мне знать", "Шлепни меня, Флавия, пожалуйста", "Как я завидую ей!", "Мне нравится долго, дорогая", "Я хочу быть массажистом", "Какое твое любимое упражнение?", "Я делаю то же самое бесплатно", "Это должно быть моей работой!", "Лучшая жизненная работа в мире".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась безупречной фигурой, примеряв наряд из сетки.

«Готова к поцелую солнца», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Чери позирует, изогнувшись до невозможности в одной сетке и практически невидимом купальнике. Кроме того, прозрачный наряд красотки дополняли «золотые» вставки.

Напомним, фитнес-модель Янет Гарсия в стрингах восхитила упругим "орешком"

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