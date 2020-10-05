Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя и рассказала о жизни

На кадре Янет показалась в лосинах и топе. Звезда развернулась спиной на балконе, а образ дополнила наушниками. Модель без стыда демонстрировала идеальные формы, которые были обтянуты тканью. Рядом с красоткой можно увидеть гантели, а на фоне виден был город. Фото вышло довольно интересным и мотивирующим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon, they shine when it's their time. 💫 No compares tu vida con la de los demás. No hay comparación entre el sol y la luna, brillan cuando es su momento 💫✨

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"Не сравнивайте свою жизнь с другими. Нет никакого сравнения между солнцем и луной, они светят, когда приходит их время", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Конечно они для упражнений, они работают сразу замечаю, что они даже не с ногой !!", "Твои ягодицы - идеальны, хахаха", "Обожаю подпись!", "Я очень тобой восхищаюсь, и я тоже изо всех сил пытаюсь сделать что-то еще", "Лучший хвост", "Сделайте упражнение. Сделайте один снимок, на котором ваши ягодицы не видны. И тогда и только тогда ты мне нравишься!".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр, сделанный на пляже.

Ана любит яркие образы и всегда надевает купальники с принтами. В этот раз бикини из розовой ткани с цветочным принтом выглядел очень удачно на загорелой коже. 

Напомним, фитнес-модель Янет Гарсия сверкнула идеальным животиком в мини

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