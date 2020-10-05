Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя и рассказала о жизни

На кадре Янет показалась в лосинах и топе. Звезда развернулась спиной на балконе, а образ дополнила наушниками. Модель без стыда демонстрировала идеальные формы, которые были обтянуты тканью. Рядом с красоткой можно увидеть гантели, а на фоне виден был город. Фото вышло довольно интересным и мотивирующим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не сравнивайте свою жизнь с другими. Нет никакого сравнения между солнцем и луной, они светят, когда приходит их время", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Конечно они для упражнений, они работают сразу замечаю, что они даже не с ногой !!", "Твои ягодицы - идеальны, хахаха", "Обожаю подпись!", "Я очень тобой восхищаюсь, и я тоже изо всех сил пытаюсь сделать что-то еще", "Лучший хвост", "Сделайте упражнение. Сделайте один снимок, на котором ваши ягодицы не видны. И тогда и только тогда ты мне нравишься!".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр, сделанный на пляже.

Ана любит яркие образы и всегда надевает купальники с принтами. В этот раз бикини из розовой ткани с цветочным принтом выглядел очень удачно на загорелой коже.

Напомним, фитнес-модель Янет Гарсия сверкнула идеальным животиком в мини

Также Politeka писала, что соблазнительная фитнес-модель Янет Гарсия показала, что вытворяет ягодицами

А еще Politeka сообщала, что Янет Гарсия показала роскошное тело в действии, горячее фото с тренировки



