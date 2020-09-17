Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя в необычном виде

На фото красотка позировала в черном купальнике, который состоял только из верхней части. Янет соблазнительно выгнулась, а в руках держала шляпу, которой прикрывала самое пикантное, ведь трусиков, скорее всего, на звезде не оказалось. Фото вышло очень соблазнительным и горячим, ведь Гарсия показалась на фоне пальм и моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дышать", - написала Янет под фото.

Фанаты поставили более 170 тысяч лайков и написали комментарии:

"Девочка", "Верни меня", "Какая красивая девочка, моя любовь", "Mi amor", "Обожаю эту атмосферу, мама!", "Первый комментарий", "Ты очень прекрасна", "Вернитесь в Пуэрто-Рико", "Боже мой, Янет, рады тебя видеть в таком состоянии", "Какая твоя любимая песня??", "Как странно, сегодня ягодицы не вышли", "Прекрасный малыш, я так люблю тебя, куриное сердце".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя, показав результаты тренировок.

На фото Янет показалась в оранжевых лосинах и топе. Красотка развернулась спиной, показывая свои упругие ягодицы. Волосы у девушки были распущены, Гарсия повернулась головой к объективу камеры. На фото можно легко оценить аппетитную пятую точку звезды, которая только подчеркнула ее.

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