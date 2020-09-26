Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала, как тренируется в спортзале

на фото красотка показалась в лосинах и белых кроссовках. Образ Янет дополнила упругим топом, из которого прямо выпирала грудь. Волосы у Гарсии были распущены, а сама звезда показалась в спортзале, где качала ноги и ягодицы. Модель подняла одну ногу вверх и показала упругую пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тренировки дома и в тренажерном зале", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Всегда идеально", "Абсолютно красивая", "Спокойной ночи!", "Богиня", "Как я себя чувствую", "Лучший друг на свете", "Доброе утро", "Какие хорошие ягодицы", "Хороших выходных, Янет", "Привет как дела как ты красивая", "о мама, ты очень красивая Вау, привет, поцелуи, объятия и объятия, спасибо", "На самом деле есть отговорки ... пандемия ходить в спортзалы".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя в необычном виде.

На фото красотка позировала в черном купальнике, который состоял только из верхней части.

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