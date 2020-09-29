Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала, как умеет двигать телом

На фото Янет показалась в цветном комбинезоне, преимущественно розовом. Волосы у Гарсии были собраны в косу, а сама красотка развернулась спиной к объективу камеры, смотря в нее. Модель начала эффектно двигать ягодицами, показывая их идеальные черты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Показываю", - написала красотка под фото.

Фанаты посмотрели ролик почти 1.6 миллиона раз и написали комментарии:

"Успокойся детка", "Вы проходите", "вау такой талантливый", "Безумно красивая", "Вы хорошо двигаете", "Вот это опыт", "Безупречна. И ... Интернет официально сломан", "Но как ты вкусна", "Что думает твой парень", "Прекрасный ребенок, я так тебя люблю, куриное сердце, ты очень красивая, мамочка, ты очень талантливый и умный, скажи мне сердце", "Янет благословения", "Ты хорошо двигаешься Рико мамы, я так тебя люблю".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Янет Гарсия показала, как тренируется в спортивном зале.

на фото модель появилась в лосинах и светлых кроссовках. Образ Янет дополнила упругим топиком, из которого прямо выпирала грудь.

Напомним, фитнес-модель Янет Гарсия прикрыла срамные места шляпкой

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Янет Гарсия поразила упругими "булочками", развернувшись спиной

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Янет Гарсия покрутила бедрами прямо в спальне, пикантное видео



