Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя, восхитив фанатов

На фото Янет позировала в черном топе и цветных штанах. Красотка показалась на фоне двери, а волосы собрала в две косички. Модель спрятала руки в штаны, а сама стояла перед объективом камеры, демонстрируя идеальное тело. Фото вышло довольно мотивирующим и спортивным, ведь Гарсия является идеальным примером подтянутой модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, но так и хочется сказать: "Королева спорта, дочь Афродиты".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный отдых с подружкой на курорте в Мальдивах.

Девушка в этот раз решила поехать на один из самых роскошных курортов и даже поразила видом оттуда в новых образах. Модель отправилась не одна, а вместе с близкой подружкой.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала жаркий пляжный образ для прогулки на побережье.

На фото можно заметить, что девушка не стесняется своих форм – очень часто Соммер говорили, что у нее нет бюста. Поэтому поводу Рей не комплексует, отмечая, что у нее потрясающие ягодицы.

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