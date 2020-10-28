Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя в образе к популярному празднику

На фото красотка позировала в латексном костюме, дополняя образ хвостиком, который торчал из пятой точки. Звезда волосы оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. Янет стояла в павильоне и демонстрировала свое подтянутое тело. Фото вышло интересным и увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бу", - подписала фотографию красотка.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы перешли доску", "Ну это страшно", "Шейт, я думал, что это что-то другое", "Вы получаете", "Привет, Янет, я Рикардо из нашей страны, и мама, ты очень красивая, вау, мне нравится и нравится твой костюм женщины-кошки, вау, привет, поцелуи, объятия и объятия, спасибо", "Спокойной ночи", "Такая красивая вещь", "Красиво и изысканно".

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя и рассказала про хороший день.

Звезда в этот раз позировала на красном коврике. Янет была в белом топе и синих шортиках, став на четвереньки. Волосы у модели были распущены, девушка отвернулась от объектива камеры.

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