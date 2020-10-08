Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя и рассказала про хороший день

Звезда в этот раз позировала на красном коврике. Янет была в белом топе и синих шортиках, став на четвереньки. Волосы у модели были распущены, девушка отвернулась от объектива камеры. Красотка задрала одну ногу и демонстрировала упругую пятую точку, которая была прямо обтянута тонкой тканью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня хороший день для тренировок", - подписала кадр Янет.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Неудивительно, что мы, мужчины, следим за погодой так же, как и мы ...", "Лучше день перекусить", "Кто ест их щеки? я бы", "Вкусная моя Янет", "До Хэллоуина еще много осталось, и вы уже демонстрируете свой костюм богини", "Каждый раз, когда я вижу ее, я вспоминаю тебя", "Австралийский мужчина снял на YouTube видео о вас, это весело", "Зажигаешь".

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Звезда опубликовала фото натянув на себя костюм для занятий спортом, который сидел на ней просто идеально. Черный топик подчеркнул пышную грудь, а бретельки оплели красивую, рельефную спинку.

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