Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай влаштувала насичене тренування на вулиці

Цього разу Лексі показав, як треба тренуватися і як можна провести час з користю на вулиці. Про це пише Politeka.net. У Instagram вона опублікувала серію кадрів з поясненнями, щодо свого тренування. Лексі розповіла про користь заняття з гумкою. За її словами, це дуже простий і доступний інвентар неймовірно функціональний і ефективний.

"Ви можете робити з ним звичні вправи, але з набагато більшою користю для м'язів. Під час занять з фітнес-гумкою ви зможете легко регулювати навантаження за рахунок амплітуди розтягування. Крім того, цей міні-еспандер не шкодить скелетній мускулатурі і суглобово-зв'язковому апарату», - розповідає Лексі.

Сама вона наочно продемонструвала, як присідати з гумкою на стегнах, з гумкою під стопами і влаштувала присідання з підстрибуваннями і з ходьбою в сторону.

Ось що пишуть в мережі:

«Мені дуже подобається шумовий напій, вона так і п'є; ідеальне тренування від вас🙌; Давай попрацюємо; Я люблю кавун 🍉; наймиліша дівчина в світі 🌎; Твоє тіло дуже красиве😄; Природна краса asf 😍😍; Це приголомшливо😍; Отримай це, Лексі 💪🏾🔥; Да-а, потрібен ковток😍😍😍; Ідеально 👌; Персики у вогні, Лексі; Перестань бути такою чертовски чарівною... зрозумій, дівчинка; така красива любов💜 💜 💜; чудовий приголомшливий ангел, ти мій номер 1 у світі у Всесвіті».

Ми також писали, що раніше дівчина годинами проводила в залі заради того, щоб отримати бажаний результат. Сама Лексі заявляє, що дуже задоволена тренуваннями і має намір продовжувати їх і далі проводити в тому ж темпі.

Кай подобаються складні тренування з упором на стегна і сідниці, тому іноді Лексі влаштовує онлайн-заняття на природі і навіть під час відпочинку показує, як можна тренуватися, якщо не хочеться ходити в зал.

Щоб розбавити Instagram, де вона позує в спортивному одязі або рекламує вбрання від магазину, з яким співпрацює, дівчина вирішила приміряти образ бунтарки. Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження. Причому зробила це дівчина в незвичайній локації-прямо в тунелі.

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