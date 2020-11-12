Американська фітнес-модель Соммер Рей показала засмаглеее тіло в білому боді

Соммер привернула увагу шанувальників до себе завдяки яскравим фото на пляжі. Дівчина активно знімалася спортом з шістнадцяти років за програмою батьків-бодібілдерів. Тому модель досить швидко підкачала форми мрії і почала розповідати в блозі в Instagram, як вона домоглася таких результатів і що хоче робити тепер.

Завдяки багатомільйонній аудиторії дівчина відкрила магазин одягу і тепер кожен день робить фото в костюмах і спортивних боді. Один з таких кадрів був представлений на фан-акаунті.

Соммер блиснула сідницями, виставивши ті ближче до камери і показала все в вельми провокативній позі. Оскільки дівчина незадоволена розміром свого бюста, вона сіла так, щоб акцентувати увагу на стегнах, але не на верхній частині тіла.

Ось як реагують в мережі:

"Скоро нам належить божевільна зйомка. Так прострочено 🔥; Соммер !!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Чудово 😍; Слава богу, ти не перекинулася; Вау, це безумство; ти приголомшлива!🌺 🧡 ; Це те, як ви ставите ноги, робите так сідниці більше; перший клас🧡 😍; вони просто заздрять BBY💪 🏼 💪 🏼 🔥 🍑; мені подобається, як ви вигинаєтеся і показуєте цей подарунок; божевілля і солодкість від таких теплих кадрів».

Раніше ми повідомляли, що найчастіше Соммер або надягає дизайнерські бікіні, або нові костюми, які сама ж і створила.

Оскільки повторюватися дівчина не любить, вона експериментує з образами, абсолютно не соромлячись показати і своє тіло. Рей віддає перевагу міні-бікіні насичених відтінків салатового, червоного, жовтого і рожевого. При цьому нерідко на ній можна помітити купальники з квітковими принтами.

На одному з таких фото Рей показувала засмагле тіло в басейні під час відпочинку. Блондинка повернулася спиною до об'єктиву і показала переваги у всій красі, а також новий бікіні, добре підійшов під її тип фігури.

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