Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала загорелоее тело в белом боди

Соммер привлекла внимание поклонников к себе благодаря ярким фото на пляже. Об этом пишет Politeka.net. Девушка активно снималась спортом с шестнадцати лет по программе родителей-бодибилдеров. Поэтому модель довольно быстро подкачала формы мечты и начала рассказывать в блоге в Инстаграм, как она добилась таких результатов и что хочет делать теперь.

Благодаря многомиллионной аудитории девушка открыла магазин одежды и теперь каждый день делает фото в костюмах и спортивных боди. Один из таких кадров был представлен на фан-аккаунте.

Соммер блеснула ягодицами, выставив те поближе к камере и показала все в весьма провокативной позе. Поскольку девушка недовольна размером своего бюста, она села так, чтобы акцентировать внимание на бедрах, но не на верхней части тела.

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Вот как реагируют в сети:

«Скоро нам предстоит безумная съемка. Так просрочено 🔥; Соммер !!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Великолепно 😍; Слава богу, ты не перевернулась; Вау, это безумие; Ты потрясающая!🌺🧡; Это то, как вы ставите ноги, делаете так ягодицы больше; Первый класс🧡😍; Они просто завидуют bby💪🏼💪🏼🔥🍑; мне нравится, как вы выгибаетесь и показываете этот подарок; безумие и сладость от таких теплых кадров».

Ранее мы сообщали, что чаще всего Соммер либо надевает дизайнерские бикини, либо новые костюмы, которые сама же и создала.

Поскольку повторяться девушка не любит, она экспериментирует с образами, совершенно не стесняясь показать и свое тело. Рей предпочитает мини-бикини насыщенных оттенков салатового, красного, желтого и розового. При этом нередко на ней можно заметить купальники с цветочными принтами.

На одном из таких фото Рей показывала загорелое тело в бассейне во время отдыха. Блондинка повернулась спиной к объективу и показала достоинства во всей красе, а также новый бикини, хорошо подошедший под ее тип фигуры.

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