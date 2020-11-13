Відома фітнес-модель Мішель Левін показала себе на тренуванні вдома
На кадрах Мішель позувала в коротких шортиках і білому топі. Красуня показала новий тренажер для домашнього використання. Зірка зробила кілька вправ перед камерою, хвалячись пружним тілом. На відео був присутній і чоловік Левін, який показав, як він навантажує різні групи м'язів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися ролик понад 200 тисяч разів і написали коментарі:
"Це обов'язково", "Вау, це незвично, я підписуюся" ," ти моя твердиня!" " додайте до цього, що тренажерні зали закриваються тут, в Південній Каліфорнії, через високі сплески вірусу. Цей домашній спортзал-відмінна альтернатива!", "Просто супер", "нереальна дівчинка","це супер відмінно" те, що мені потрібно для поїздок".
Білобриса Волочкова зганьбилася видом в брудному трико з плямами: «Моторошно виглядає»
Суворий Галустян розгромив Тарзана після зради Корольовій, ганьбу вже не змити: "Пішов плакати"
Оскаженіла скандалом із Кіркоровим Полякова висловила українцям все, що думає: "Занадто багато стало цих "не можна"
Обскубана Волочкова розсунула ноги і влаштувала енергійні ігри на підлозі: кадри експериментів
Повідомлялося, що молода фітнес-модель Мішель Левін показала серію оригінальних вправ завдяки підручним засобам.
Цього разу струнка красуня за допомогою спеціальної тканини і кріплень на стіні продемонструвала, як прокачати м'язи оригінальним способом навіть вдома і відчувати себе так, немов у спортзалі.
Нагадавши, фітнес-модель Мішель Левін підкорила "солодкими булочками" в ультра-тонкій білизні
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Мішель Левін подражнила апетитними "солодощами" в Білій білизні
Також Politeka повідомляла, що ідеальна фітнес-модель Мішель Левін апетитно потрусила сідницями, сидячи на кулі