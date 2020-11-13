Відома фітнес-модель Мішель Левін показала себе на тренуванні вдома

На кадрах Мішель позувала в коротких шортиках і білому топі. Красуня показала новий тренажер для домашнього використання. Зірка зробила кілька вправ перед камерою, хвалячись пружним тілом. На відео був присутній і чоловік Левін, який показав, як він навантажує різні групи м'язів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик понад 200 тисяч разів і написали коментарі:

"Це обов'язково", "Вау, це незвично, я підписуюся" ," ти моя твердиня!" " додайте до цього, що тренажерні зали закриваються тут, в Південній Каліфорнії, через високі сплески вірусу. Цей домашній спортзал-відмінна альтернатива!", "Просто супер", "нереальна дівчинка","це супер відмінно" те, що мені потрібно для поїздок".

Повідомлялося, що молода фітнес-модель Мішель Левін показала серію оригінальних вправ завдяки підручним засобам.

Цього разу струнка красуня за допомогою спеціальної тканини і кріплень на стіні продемонструвала, як прокачати м'язи оригінальним способом навіть вдома і відчувати себе так, немов у спортзалі.

Нагадавши, фітнес-модель Мішель Левін підкорила "солодкими булочками" в ультра-тонкій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Мішель Левін подражнила апетитними "солодощами" в Білій білизні

Також Politeka повідомляла, що ідеальна фітнес-модель Мішель Левін апетитно потрусила сідницями, сидячи на кулі



