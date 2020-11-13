Известная фитнес-модель Мишель Левин показала себя на тренировке дома
На кадрах Мишель позировала в коротких шортиках и белом топе. Красотка показала новый тренажер для домашнего использования. Звезда сделала несколько упражнений перед камерой, хвастаясь упругим телом. На видео присутствовал и муж Левин, который показал, как он нагружает различные группы мышц. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели ролик более 200 тысяч раз и написали комментарии:
"Это обязательно", "Вау, это необычно, я подписываюсь", "Ты моя твердыня!", "Добавьте к этому, что тренажерные залы закрываются здесь, в Южной Калифорнии, из-за высоких всплесков вируса. Этот домашний спортзал - отличная альтернатива!", "Просто супер", "Нереальная девочка", "Это супер отлично "то, что мне нужно для поездок".
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Сообщалось, что молодая фитнес-модель Мишель Левин показала серию оригинальных упражнений благодаря подручным средствам.
В этот раз стройная красотка при помощи специальной ткани и креплений на стене продемонстрировала, как прокачать мышцы оригинальным способом даже дома и чувствовать себя так, словно в спортзале.
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