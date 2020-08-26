Молодая фитнес-модель Мишель Левин устроила горячие танцы прямо на надувном шаре
Спортсменка является профессиональным тренером, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм можно увидеть преимущественно специальные ролики с занятиями, задания для худеющих и советы для тех, у кого определенные проблемы со спиной или растяжением мышц.
Ольга Бузова на фото 15-летней давности всполошила сеть, такой ее мало кто помнит: "Когда все были со своими лицами"
"С ума сойти": Пугачева показала свою естественную красоту, вот за что ее полюбили Киркоров и Галкин
Ольга Фреймут подтвердила свой страшный диагноз, «Танці з зірками» отменяются: «Это не шутки»
Беда случилась с сыном Зеленского, президент сделал заявление: "В больнице вместе с..."
Очень часто Мишель рассказывала, что залог успешного занятия - это разминка перед ним. Поэтому в этот раз Левин восхитила милым роликом в Инстаграм, на котором позировала в спортивном костюме. Катаясь на надуном шаре, девушка подпевала незатейливой индийской песне и пародировала движения, характерные для танцев индианок. При этом Мишель отметила, что разминаться перед тренировкой всегда нужно именно так - на позитиве.
«Режим Болливуда выглядит так», - написала Мишель.
Вот как отреагировали фанаты:
«Ой, мама, прогиб хорош, лучший просто», «То есть ты и телом, и умом красивая .. любовь из Индии», «Sei un sogno, ciao Michelle», «Ха-ха-ха 😘😘😘 люблю смотреть, как ты танцуешь и поешь под песню Болливуда ох, это жарко», «Вау, ты так мило выглядишь во время танца», «Боже, ты любишь болливудскую музыку 🤩🤩🤩🙈🙈», «Любовь к Болливуду на самом деле привела меня в танец живота», «Сексуальная фигура, за*ница горячей девушки❤️❤️»Мне очень понравились твои милые выражения Мишель! ❤️ из 🇮🇳».
Как известно, Мишель много лет занимается в зале, рассказывает, как держать себя в форме, как соблюдать режим и правильно питаться. Спортсменка каждый день восхищает горячими формами и мотивирует девушек быть здоровыми со спортивным телом, поэтому ее называют "мечтой миллионов":
«Тренировка спины ... Мой путь🙋🏼♀️ Ты со мной? 🤨 4 основных упражнения для спины.
1️⃣15 повторений / 5 подходов
2️⃣12 повторений / 4 подхода
3️⃣10 повторений / 3 подхода на руку
4-15 повторений / 5 подходов
Обратите внимание🅰️
- Пояс, который я ношу в последнем упражнении, предназначен для снятия напряжения с нижней части спины, чтобы вы могли сосредоточиться на верхней части, на которой мы сейчас сосредоточены. Обратите внимание ... 🅱️🤔 Ты не умрешь, если не наденешь пояс во время тренировки. Но это обязательно поможет вам предотвратить травмы и перетренировки, которые приводят к раздражающей боли / недосыпанию / плохому настроению. Вот почему меня это раздражает.
ФАКТ (о котором вы, возможно, не знали, но вот он):
Опускание спины очень важно в каждом упражнении стоя и сидя. Это когда вы лежите лицом вверх, согнутый пресс, нижняя часть спины может немного отдохнуть. И только потом. Неудивительно, почему у стольких людей проблемы с поясницей? Может, теперь это имеет смысл?», - рассказала Мишель в Инстаграм.
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
А еще Politeka писала, фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз"
Также Politeka сообщала, Мишель Левин сверкнула идеальными изгибами после тренировок: "Хороша с любого ракурса"