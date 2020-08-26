Молодая фитнес-модель Мишель Левин устроила горячие танцы прямо на надувном шаре

Спортсменка является профессиональным тренером, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм можно увидеть преимущественно специальные ролики с занятиями, задания для худеющих и советы для тех, у кого определенные проблемы со спиной или растяжением мышц.

Очень часто Мишель рассказывала, что залог успешного занятия - это разминка перед ним. Поэтому в этот раз Левин восхитила милым роликом в Инстаграм, на котором позировала в спортивном костюме. Катаясь на надуном шаре, девушка подпевала незатейливой индийской песне и пародировала движения, характерные для танцев индианок. При этом Мишель отметила, что разминаться перед тренировкой всегда нужно именно так - на позитиве.

«Режим Болливуда выглядит так», - написала Мишель.

Вот как отреагировали фанаты:

«Ой, мама, прогиб хорош, лучший просто», «То есть ты и телом, и умом красивая .. любовь из Индии», «Sei un sogno, ciao Michelle», «Ха-ха-ха 😘😘😘 люблю смотреть, как ты танцуешь и поешь под песню Болливуда ох, это жарко», «Вау, ты так мило выглядишь во время танца», «Боже, ты любишь болливудскую музыку 🤩🤩🤩🙈🙈», «Любовь к Болливуду на самом деле привела меня в танец живота», «Сексуальная фигура, за*ница горячей девушки❤️❤️»Мне очень понравились твои милые выражения Мишель! ❤️ из 🇮🇳».

Как известно, Мишель много лет занимается в зале, рассказывает, как держать себя в форме, как соблюдать режим и правильно питаться. Спортсменка каждый день восхищает горячими формами и мотивирует девушек быть здоровыми со спортивным телом, поэтому ее называют "мечтой миллионов":

«Тренировка спины ... Мой путь🙋🏼‍♀️ Ты со мной? 🤨 4 основных упражнения для спины.

1️⃣15 повторений / 5 подходов

2️⃣12 повторений / 4 подхода

3️⃣10 повторений / 3 подхода на руку

4-15 повторений / 5 подходов

Обратите внимание🅰️

- Пояс, который я ношу в последнем упражнении, предназначен для снятия напряжения с нижней части спины, чтобы вы могли сосредоточиться на верхней части, на которой мы сейчас сосредоточены. Обратите внимание ... 🅱️🤔 Ты не умрешь, если не наденешь пояс во время тренировки. Но это обязательно поможет вам предотвратить травмы и перетренировки, которые приводят к раздражающей боли / недосыпанию / плохому настроению. Вот почему меня это раздражает.

ФАКТ (о котором вы, возможно, не знали, но вот он):

Опускание спины очень важно в каждом упражнении стоя и сидя. Это когда вы лежите лицом вверх, согнутый пресс, нижняя часть спины может немного отдохнуть. И только потом. Неудивительно, почему у стольких людей проблемы с поясницей? Может, теперь это имеет смысл?», - рассказала Мишель в Инстаграм.

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