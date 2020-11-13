Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе біля басейну
На кадрах дівчина позувала в різних нарядах, показуючи кілька купальників, шортиків, які зняла, і топіків. Дівчина показала, як плескається у воді і загоряє, лежачи біля басейну. Як можна помітити, це були зйомки для одного глянцевого журналу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися ролик понад 200 тисяч разів і написали коментарі:
"Королева красуня"," нереальна"," вітаю"," Божественна"," просто змінилася з важкої на жахливу складність"," Мама яка красива кішечка"," ця мама мене вже зупинила"," це круто"," Богиня Янет Гарсія в Maxim México, неймовірно"," прекрасна леді"," як завжди красиво"," Прекрасна Янет Гарсія, а як щодо відео", " Красиво, навіть груди виросли!", "Вогонь", "ви ефектні", " Янет, ти коли-небудь відповіси на коментар в соціальних мережах ??".
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Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала в спортивному одязі свої завидні форми.
Так, красуня порадувала шанувальників, з'явившись в тісному білосніжному топіку, з якого вистрибував бюст.
Груди красиво виглядали в такому тісному одязі, і, здавалося, їй мало місця.
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