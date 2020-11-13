Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя у бассейна

На кадрах девушка позировала в разных нарядах, показывая несколько купальников, шортиков, которые сняла, и топиков. Девушка показала, как плескается в воде и загорает, лежа у бассейна. Как можно заметить, это были съемки для одного глянцевого журнала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Королева красотка", "Нереальная", "Поздравляю", "Божественная", "просто изменилась с тяжелой на кошмарную сложность", "Мама какая красивая кошечка", "Эта мама меня уже остановила", "Это круто", "Богиня Янет Гарсия в Maxim México, невероятно", "Прекрасная леди", "Как всегда красиво", "Прекрасная Янет Гарсия, а как насчет видео", "Красиво, даже грудь выросла!", "Огонь", "Вы эффектны", "Янет, ты когда-нибудь ответишь на комментарий в социальных сетях ??".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала в спортивной одежде свои завидные формы.

Так, красотка порадовала поклонников, появившись в тесном белоснежном топике, из которого выпрыгивал бюст.

Грудь красиво смотрелась в столь тесной одежде, и, казалось, ей мало места.

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