Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала яскравий відпочинок на природі і зайнялася малюванням

У 21 рік молода спортсменка може похвалитися ідеальним життям і багатомільйонною аудиторією, яка слідує за нею. Дівчина займається собою з шістнадцяти років, адже її батьки спортсмени подали хороший приклад. Соммер не тільки повністю підкачала свої форми, але ще і змогла відкрити свій магазин.

Тепер свій Instagram вона веде в новому ключі-ділиться фото з дому, показує на домашніх відео, як веселиться з подругами і відпочиває на пляжі в бікіні свого дизайну. Соммер подобається дуріти на камеру, тому один з роликів не став для фанатів сюрпризом.

Щоб привернути увагу, дівчина задерла шорти на сідницях, зав'язала довгі світлі локони пов'язкою і влаштувала Спокусливі танці з незакінченою картиною в руках. Забавне кривляння спортсменки на дозвіллі вразило фанатів:

"Соммі, залишайся крутою людиною, як і завжди😍; на вулиці має бути холодно; Укус 😘; чому я відчуваю, що ти в центрі уваги; Дівчина, ти ж в центрі уваги?; Ваш пост кричить, що ви дуже спокуслива; дуже гаряча лялька 😁; всі ці хлопці повзають; таке не можна залишити безкарним; пустощі звичайно не для всіх».

Раніше ми писали, що дівчина активно знімалася спортом з шістнадцяти років за програмою батьків-бодібілдерів. Тому модель досить швидко підкачала форми мрії і почала розповідати в блозі в Instagram, як вона домоглася таких результатів і що хоче робити тепер.

Завдяки багатомільйонній аудиторії дівчина відкрила магазин одягу і тепер кожен день робить фото в костюмах і спортивних боді. Один з таких кадрів був представлений на фан-акаунті.

Соммер блиснула сідницями, виставивши ті ближче до камери і показала все в вельми провокативній позі. Оскільки дівчина незадоволена розміром свого бюста, вона сіла так, щоб акцентувати увагу на стегнах, але не на верхній частині тіла.

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