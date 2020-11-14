Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила яркий отдых на природе и занялась рисованием

В 21 год молодая спортсменка может похвастаться идеальной жизнью и многомиллионной аудиторией, которая следует за ней. Девушка занимается собой с шестнадцати лет, ведь ее родители спортсмены подали хороший пример. Соммер не только полностью подкачала свои формы, но еще и смогла открыть свой магазин.

Теперь свой Инстаграм она ведет в новом ключе – делится фото из дома, показывает на домашних видео, как веселится с подругами и отдыхает на пляже в бикини своего дизайна. Соммер нравится дурачиться на камеру, поэтому один из роликов не стал для фанатов сюрпризом.

Чтобы привлечь внимание, девушка задрала шорты на ягодицах, завязала длинные светлые локоны повязкой и устроила соблазнительные танцы с незаконченной картиной в руках. Забавное кривляние спортсменки на досуге впечатлило фанатов:

«Сомми, оставайся крутым человеком, как и всегда😍; На улице должно быть холодно; Укус 😘; Почему я чувствую, что ты в центре внимания; Девушка, ты ведь в центре внимания?; Ваш пост кричит, что вы очень соблазнительная; Очень горячая кукла 😁 подготовилась к созблазну; Все эти парни ползают; такое нельзя оставить безнаказанным; шалости конечно не для всех».

Ранее мы писали, что девушка активно снималась спортом с шестнадцати лет по программе родителей-бодибилдеров. Поэтому модель довольно быстро подкачала формы мечты и начала рассказывать в блоге в Инстаграм, как она добилась таких результатов и что хочет делать теперь.

Благодаря многомиллионной аудитории девушка открыла магазин одежды и теперь каждый день делает фото в костюмах и спортивных боди. Один из таких кадров был представлен на фан-аккаунте.

Соммер блеснула ягодицами, выставив те поближе к камере и показала все в весьма провокативной позе. Поскольку девушка недовольна размером своего бюста, она села так, чтобы акцентировать внимание на бедрах, но не на верхней части тела.

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