Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в незвичайному образі

На кадрах Ніколь позувала без одягу і білизни. Красуня закрила своє тіло тільки красою, якою розмалювала всю спину і п'яту точку. Амато сиділа на колінах біля водойми з рибками, розвернувшись пружним "горішком" до об'єктива камери. Кадри вийшли дуже цікавими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, але так і хочеться додати: кращий вид ззаду, ідеальна бомбита.

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ніколь Амато блиснула пружними булочками на відео.

Красуня показала апетитні форми в червоних трусиках бікіні. Модель натягнула трусики якомога вище, щоб у всій красі показати свої неймовірні обсяги. Амато витягнула довгі ніжки, які були накачаними і виглядали так притягують.

Ми писали, що відома фітнес-модель Ніколь Амато показала, як розважається на відпочинку в Дайвінг-костюмі.

Судячи з фото моделі, вона активно відпочиває на курорті. Поділившись фото з пляжу, їй вдалося вразити яскравим кадром:

"Не могли б ви піти зі мною в мокре пригода? 🤔 🌊 🤿 гідрокостюм просто вау", - пише Ніколь під знімком.

Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато в безсоромному бікіні опустилася на коліна

Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато кокетливо розстебнула блискавку заради жаркого кадру без білизни

А ще Politeka повідомляла, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато прикувала погляди до своїх пружних сідниць



