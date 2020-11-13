Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в незвичайному образі
На кадрах Ніколь позувала без одягу і білизни. Красуня закрила своє тіло тільки красою, якою розмалювала всю спину і п'яту точку. Амато сиділа на колінах біля водойми з рибками, розвернувшись пружним "горішком" до об'єктива камери. Кадри вийшли дуже цікавими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, але так і хочеться додати: кращий вид ззаду, ідеальна бомбита.
Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ніколь Амато блиснула пружними булочками на відео.
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Красуня показала апетитні форми в червоних трусиках бікіні. Модель натягнула трусики якомога вище, щоб у всій красі показати свої неймовірні обсяги. Амато витягнула довгі ніжки, які були накачаними і виглядали так притягують.
Ми писали, що відома фітнес-модель Ніколь Амато показала, як розважається на відпочинку в Дайвінг-костюмі.
Судячи з фото моделі, вона активно відпочиває на курорті. Поділившись фото з пляжу, їй вдалося вразити яскравим кадром:
"Не могли б ви піти зі мною в мокре пригода? 🤔 🌊 🤿 гідрокостюм просто вау", - пише Ніколь під знімком.
Нагадавши, фітнес-модель Ніколь Амато в безсоромному бікіні опустилася на коліна
Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато кокетливо розстебнула блискавку заради жаркого кадру без білизни
А ще Politeka повідомляла, що роздягнена фітнес-модель Ніколь Амато прикувала погляди до своїх пружних сідниць