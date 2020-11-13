Известная фитнес-модель Николь Амато показала себя в необычном образе

На кадрах Николь позировала без одежды и белья. Красотка закрыла свое тело только красотой, которой разрисовала всю спину и пятую точку. Амато сидела на коленках у водоема с рыбками, развернувшись упругим "орешком" к объективу камеры. Кадры получились очень интересными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, но так и хочется добавить: лучший вид сзади, идеальная бомбита.

Сообщалось, что известная фитнес-модель Николь Амато сверкнула упругими булочками на видео.

Красотка показала аппетитные формы в красных трусиках бикини. Модель натянула трусики как можно выше, чтобы во всей красе показать свои невероятные объемы. Амато вытянула длинные ножки, которые были накаченными и выглядели так притягивающие.

Мы писали, что известная фитнес-модель Николь Амато показала, как развлекается на отдыхе в дайвинг-костюме.

Судя по фото модели, она активно отдыхает на курорте. Поделившись фото с пляжа, ей удалось впечатлить ярким кадром:

«Не могли бы вы пойти со мной в мокрое приключение? 🤔🌊🤿 гидрокостюм просто вау», - пишет Николь под снимком.

Напомним, фитнес-модель Николь Амато в бесстыжем бикини опустилась на колени

Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато кокетливо расстегнула молнию ради жаркого кадра без белья

А еще Politeka сообщала, что раздетая фитнес-модель Николь Амато приковала взгляды к своим упругим ягодицам



