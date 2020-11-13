Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай влаштувала тренування прямо на балконі

Спортсменка вирішила вразити шанувальників на тренуванні, яке провела прямо на балконі вдень. Як відомо, дівчина дуже багато часу приділяє заняттям через схильність до повноти і швидкому набору ваги. Щоб бути у формі і мати можливість і далі привертати увагу яскравою лялькової зовнішністю, Лексі почала посилено тренуватися кожен день.

Так, в Instagram дівчина часто показує, як проходять її будні, як вона харчується і які саме вправи допомагають їй привести себе в порядок. У ролику Лексі показала свою розминку, планову розтяжку і зробила кілька підходів з улюблених вправ на ноги і м'язи Преса – найпроблемніші зони, за словами Кай.

Шанувальники не змогли пройти повз представлених кадрів:

«Приголомшливий образ; мені дуже подобається ця розкіш🔥; Моя любов 😍; Дивно 😽💕💕🤘🏽🤘🏽; Жінка тисне лежачи кожен день; Відмінний ❤️; Приголомшливо 🔥; Чуттєвий малюк🔥; Так мило, дитинко; Просто приходь; Ти сьогодні виглядаєш дуже гарно❤️; Таке класне відео, дорога 👍🏼; всі прогини для нас, а наші серця у вас❤️».

Також Лексі показала, як треба тренуватися і як можна провести час з користю на вулиці. Про це пише Politeka.net. у Instagram вона опублікувала серію кадрів з поясненнями, щодо свого тренування. Лексі розповіла про користь заняття з гумкою. За її словами, це дуже простий і доступний інвентар неймовірно функціональний і ефективний.

"Ви можете робити з ним звичні вправи, але з набагато більшою користю для м'язів. Під час занять з фітнес-гумкою ви зможете легко регулювати навантаження за рахунок амплітуди розтягування. Крім того, цей міні-еспандер не шкодить скелетній мускулатурі і суглобово-зв'язковому апарату», - розповідає Лексі.

Сама вона наочно продемонструвала, як присідати з гумкою на стегнах, з гумкою під стопами і влаштувала присідання з підстрибуваннями і з ходьбою в сторону.

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