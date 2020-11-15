Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай обтягнула "самий сік" тісним топіком
Відома блондинка, яка завоювала величезну популярність в мережі, і дня не може без відвертих кадрів, повідомляє Politeka.net.
Цього разу Лексі позувала в жаркому образі на пляжі. Розкута фітнес-модель одягла топік-сіточку, під яким виднілися оголені принади.
Груди без білизни ефектно випирали і притягували погляд будь-кого. Перед розміщенням такого фото Кай зафарбувала найінтимніше білим маркером, щоб залишити інтригу для своїх шанувальників.
Також модель одягла крихітні жовті шортики, який задерла для пікантності і показала пружні сідниці.
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Зірка красиво вигнулася, демонструючи бездоганні вигини. Стрункі засмаглі ніжки також виглядали привабливо.
Блондинка закинула хвилясте волосся набік, вона закрила очі і відкрила губи.
Фото в сторіс не зібрало багато лайків, як інші пости зірки.
Раніше ми писали, що Лексі Кай показала, як треба тренуватися і як можна провести час з користю на вулиці.
У Instagram вона опублікувала кадри з поясненнями, щодо свого тренування. Модель розповіла про користь заняття з гумкою. За її словами, це дуже простий і доступний інвентар неймовірно функціональний і ефективний.
Нагадаємо, Лексі Кай показала засмагле тіло на зйомці з незвичним освітленням лише в пікантній білизні. Дівчина виставила напоказ сідниці, в черговий раз показавши, як змінилася завдяки спорту.
Поза і вигляд дівчини були оцінені фанатами вельми похвально, адже вони написали їй багато приємного.
Нагадаємо, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон
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