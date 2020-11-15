Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася стрункою і підтягнутою фігурою в своїх нових купальниках

Молода спортсменка любить привертати до себе увагу за допомогою зухвалих кадрів, на яких демонструє достоїнства у всій красі і без найменшого збентеження. Соммер не тільки часто позує в міні-бікіні, але і намагається вибрати якомога більш відкриті і ті, що підкреслюють її сідниці. Так як у дівчини нульовий розмір бюста, всі акценти вона намагається змістити саме на п'яту точку.

Фітнес-модель займається приведенням тіла в порядок з підліткового віку. Дівчина часто розповідає про свої тренування і показує, як вони проходять вечорами в спортзалі, куди вона ходить.

На особистих роликах Соммер показує кумедні моменти з життя. Кадри, на яких вона переодягається і хвалиться тілом в нових купальниках також не залишили нікого байдужими, адже дівчина показала себе без фотошопу і прикрас. На фан-акаунті ролик опублікували відразу ж після Соммер, що розмістила кадри в сторі.

Ми також писали, що після отримання популярності свій Instagram вона веде в новому ключі – ділиться фото з дому, показує на домашніх відео, як веселиться з подругами і відпочиває на пляжі в бікіні свого дизайну. Соммер подобається дуріти на камеру, тому один з роликів не став для фанатів сюрпризом.

Щоб привернути увагу, дівчина задерла шорти на сідницях, зав'язала довгі світлі локони пов'язкою і влаштувала Спокусливі танці з незакінченою картиною в руках. Забавне кривляння спортсменки на дозвіллі вразило фанатів:

"Соммі, залишайся крутою людиною, як і завжди😍; на вулиці має бути холодно; Укус 😘; чому я відчуваю, що ти в центрі уваги; Дівчина, ти ж в центрі уваги?; Ваш пост кричить, що ви дуже спокуслива; дуже гаряча лялька 😁 підготувалася до созблазну; всі ці хлопці повзають; таке не можна залишити безкарним; пустощі звичайно не для всіх».

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