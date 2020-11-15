Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась стройной и подтянутой фигурой в своих новых купальниках

Молодая спортсменка любит привлекать к себе внимание при помощи дерзких кадров, на которых демонстрирует достоинства во всей красе и без малейшего смущения. Соммер не только часто позирует в мини-бикини, но и старается выбрать как можно более открытые и подчеркивающие ее ягодицы. Так как у девушки нулевой размер бюста, все акценты она старается сместить именно на пятую точку.

Фитнес-модель занимается приведением тела в порядок с подросткового возраста. Девушка часто рассказывает о своих тренировках и показывает, как они проходят по вечерам в спортзале, куда она ходит.

На личных роликах Соммер показывает забавные моменты из жизни. Кадры, на которых она переодевается и хвастается телом в новых купальниках также не оставили никого равнодушными, ведь девушка показала себя без фотошопа и украшений. На фан-аккаунте ролик опубликовали сразу же после Соммер, разместившей кадры в Стори.

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Чтобы привлечь внимание, девушка задрала шорты на ягодицах, завязала длинные светлые локоны повязкой и устроила соблазнительные танцы с незаконченной картиной в руках. Забавное кривляние спортсменки на досуге впечатлило фанатов:

«Сомми, оставайся крутым человеком, как и всегда😍; На улице должно быть холодно; Укус 😘; Почему я чувствую, что ты в центре внимания; Девушка, ты ведь в центре внимания?; Ваш пост кричит, что вы очень соблазнительная; Очень горячая кукла, соблазн прошел удачно😁 подготовилась к созблазну; Все эти парни ползают; такое нельзя оставить безнаказанным; шалости конечно не для всех».

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