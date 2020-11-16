Американська фітнес-модель Соммер Рей показала підкачані форми в новій Білій спортивній білизні

Фітнес-красуня вважається однією з найпопулярніших блогерш в соціальній мережі Instagram, які активно рекламують одяг модних брендів і просувають свої власні моделі. Дівчина створила свій магазин не так давно, але вже вважається також успішною власницею бренду «Рей».

Щоб підкреслювати зручність власних нарядів, Соммер носить їх сама, де тільки це можливо і хвалиться фігурою на пляжі, природі і під час рекламних зйомок. Рей пишається підкачаними сідницями» як у Кім", тому робить на цьому акцент.

Як видно на фото, представленому на фан-акаунті фітнес-моделі, дівчина успішно справляється з рекламою і просуванням створеного нею бренду. У спортивному бікіні і світлому топі вона виглядала більш ніж привабливо.

Ось що пишуть в мережі:

"Вона не потрапила в саму точку, хто згоден😓; Королева. Блін ти така красива, мені це дуже подобається; я хочу грати і зустрічатися❤️❤️; смакота😋; чорт візьми, ти така красива; так гаряче; Ух ти, Соммер 😍 🥵 ти така красива!; У неї правда дуже красиві бомби💣; такого не буває багато, це потрясно».

Також ми писали, що Соммер не тільки часто позує в міні-бікіні, але і намагається вибрати якомога більш відкриті і підкреслюють її сідниці. Так як у дівчини нульовий розмір бюста, всі акценти вона намагається змістити саме на п'яту точку.

Фітнес-модель займається приведенням тіла в порядок з підліткового віку. Дівчина часто розповідає про свої тренування і показує, як вони проходять вечорами в спортзалі, куди вона ходить.

На особистих роликах Соммер показує кумедні моменти з життя. Кадри, на яких вона переодягається і хвалиться тілом в нових купальниках також не залишили нікого байдужими, адже дівчина показала себе без фотошопу і прикрас. На фан-акаунті ролик опублікували відразу ж після Соммер, що розмістила кадри в сторі.

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