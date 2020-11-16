Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подкачанные формы в новом белом спортивном белье

Фитнес-красотка считается одной из самых популярных блогерш в социальной сети Инстаграм, которые активно рекламируют одежду модных брендов и продвигают свои собственные модели. Девушка создала свой магазин не так давно, но уже считается также успешной владелицей бренда «Рей».

Чтобы подчеркивать удобность собственных нарядов, Соммер носит их сама, где только это возможно и хвастается фигурой на пляже, природе и во время рекламных съемок. Рей гордится подкачанными ягодицами «как у Ким», поэтому делает на этом акцент.

Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте фитнес-модели, девушка успешно справляется с рекламой и продвижением созданного ею бренда. В спортивном бикини и светлом топе она выглядела более чем привлекательно.

Вот что пишут в сети:

«Она не попала в самую точку, кто согласен😓; Королева. Блин ты такая красивая, мне это очень нравится; Я хочу играть и встречаться ❤️❤️; вкуснятина, лучший подарок😋; Черт возьми, ты такая красивая; Так горячо; Ух ты, Соммер 😍🥵 ты такая красивая!; У нее правда очень красивы бомбы💣; такого не бывает много, это потрясно».

Также мы писали, что Соммер не только часто позирует в мини-бикини, но и старается выбрать как можно более открытые и подчеркивающие ее ягодицы. Так как у девушки нулевой размер бюста, все акценты она старается сместить именно на пятую точку.

Фитнес-модель занимается приведением тела в порядок с подросткового возраста. Девушка часто рассказывает о своих тренировках и показывает, как они проходят по вечерам в спортзале, куда она ходит.

На личных роликах Соммер показывает забавные моменты из жизни. Кадры, на которых она переодевается и хвастается телом в новых купальниках также не оставили никого равнодушными, ведь девушка показала себя без фотошопа и украшений. На фан-аккаунте ролик опубликовали сразу же после Соммер, разместившей кадры в Стори.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини