Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе під душем і розповіла про проблеми зйомки
На фото красуня позує в купальнику і стильних окулярах, а образ доповнила ланцюжками на руці і шиї. Соммер стояла під дощиком, хвалячись мокрим і спокусливим тілом. Волосся у моделі були зібрані назад, але це не завадило кадрам стати дуже пікантними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Останнє фото, коли мій тупиця розуміє, що у нас тече вода по електричних шнурах, лол", - написала красуня.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі під фотографіями:
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"Вони стали більше", "що б ви зробили, якби ми трималися за руки", " Чому ти ще не на хабі?", "Кинь тільки фанатів, дитинко", "тільки ми удвох", " можна мені тебе обійняти?", "О, мрія", "я лежав на цих шнурах 24 години поспіль, щоб ви відповіли", "чому ти не хочеш", "вона не потрапляє так само".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала підкачані форми в новій Білій спортивній білизні.
Як видно на фото, представленому на фан-акаунті фітнес-моделі, дівчина успішно справляється з рекламою і просуванням створеного нею бренду.
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