Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя под душем и рассказала о проблемах съемки

На фото красотка позирует в купальнике и стильных очках, а образ дополнила цепочками на руке и шее. Соммер стояла под дождиком, хвастаясь мокрым и соблазнительным телом. Волосы у модели были собраны назад, но это не помешало кадрам стать очень пикантными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Последнее фото, когда мой тупица понимает, что у нас течет вода по электрическим шнурам, лол", - написала красотка.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии под фотографиями:

"Они стали больше", "что бы вы сделали, если бы мы держались за руки", "Почему ты еще не на хабе?", "Брось только фанатов, детка", "Только мы вдвоем", "Можно мне тебя обнять?", "О, мечта", "Я лежал на этих шнурах 24 часа подряд, чтобы вы ответили", "почему ты не хочешь", "Она не попадает так же".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подкачанные формы в новом белом спортивном белье.

Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте фитнес-модели, девушка успешно справляется с рекламой и продвижением созданного ею бренда. \

Напомним, Соммер Рэй бесстыдно выпятила «блестящие» прелести в декольте

А еще Politeka писала, что Соммер Рей устроила постыдные танцы в микро-белье, смелые кадры

Также Politeka сообщала, что шаловливая Соммер Рей без стыда задрала шортики, хвастаясь талантами



