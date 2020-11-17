Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала себе і розповіла про щастя

На фото Янет позувала в рваних джинсах і чорному топі. На плечі можна побачити лямку від рюкзака, а волосся зірка залишила розпущеним. Гарсія посміхалася на камеру, а в руках тримала пухнасту собаку. Красуня, швидше за все, стояла на пішохідному мосту через трасу. Відомо, що зараз Янет відпочиває в Лас-Вегасі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щастя-це подорож, а не пункт призначення", - підписала фото Янет.

Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау ... відмінна картинка, сестра", " улюблена фото тебе, Янет !!! Я люблю цю фотографію!!! Це виглядає так природно, вау", " Який твій улюблений колір?", "Яка ти красива"," Моя дівчина мрії", "Королева", "Королева, з днем народження"," вітаю Янет, гарний початок тижня", "ти дозволила мені доторкнутися до твого" цуценяті", " Мамочка приїжджай в Кабо Вабо !!!", "Ви навряд чи коли-небудь хвалитеся тією татуюванням, яку ми зробили разом".

Ми повідомляли, що популярна фітнес-модель Янет Гарсія похвалилася відпочинком і розповіла про мотивацію.

на фото Янет була в леопардовому боді і накидці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а сама сиділа на колоді, розвернувшись спиною до об'єктива камери.

Нагадавши, фітнес-модель Янет Гарсія спустила шортики, влаштувавши спокусливі ігри біля басейну

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Янет Гарсія влаштувала своїм сідницям струс, кадри утіх

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Янет Гарсія в стрінгах захопила пружним " горішком"



