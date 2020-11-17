Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя и рассказала о счастье

На фото Янет позировала в рваных джинсах и черном топе. На плече можно увидеть лямку от рюкзака, а волосы звезда оставила распущенными. Гарсия улыбалась на камеру, а в руках держала пушистую собаку. Красотка, скорее всего, стояла на пешеходном мосту через трассу. Известно, что сейчас Янет отдыхает в Лас-Вегасе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Счастье - это путешествие, а не пункт назначения", - подписала фото Янет.

Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау… Отличная картинка, сестра", "любимая фото тебя, Янет !!! Я люблю эту фотографию!!! Это выглядит так естественно, вау", "Какой твой любимый цвет?", "Какая ты красивая", "Моя девушка мечты", "Королева", "Королева, с днем рождения", "Приветствую Янет, хорошее начало недели", "Ты позволила мне прикоснуться к твоему "щенку", "Мамочка приезжай в Кабо Вабо !!!", "Вы вряд ли когда-нибудь хвастаетесь той татуировкой, которую мы сделали вместе".

Мы сообщали, что популярная фитнес-модель Янет Гарсия похвасталась отдыхом и рассказала о мотивации.

на фото Янет была в леопардовом боди и накидке. Образ красотка дополнила стильными очками, а сама сидела на колоде, развернувшись спиной к объективу камеры.

Напомним, фитнес-модель Янет Гарсия спустила шортики, устроив соблазнительные игры у бассейна

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Янет Гарсия устроила своим ягодицам встряску, кадры утех

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Янет Гарсия в стрингах восхитила упругим "орешком"



