Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в максимально жаркому образі

На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в майці. Лексі присіла навпочіпки і руками стиснула груди, роблячи її ще більше. Пишний бюст прямо випирав з декольте, яке було дивного розміру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захоплено", - написала Лексі Кай під фото.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "Супер-Лексі", "моя улюблена фотографія з тобою, Лексі", "так чертовски красиво", "завжди виглядаю якнайкраще"," Моя любов чудова"," Моя любов чудова"," Так прекрасний мій ангел"," просто чудово"," відмінно виглядає"," ви ідеальні"," безмірно красиво"," дивовижна і мила Лексі"," прекрасна леді"," приголомшливо шикарна красива жінка", " ти взагалі справжня? Дуже красива дівчинка", "Боже Всемогутній".

Ми писали, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай під час фотосесії вирішила показати тіло у всій красі.

Дівчина вирішила приміряти образ бунтарки. Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження.

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