Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в максимально жаркому образі
На фото красуня позувала з розпущеним волоссям і в майці. Лексі присіла навпочіпки і руками стиснула груди, роблячи її ще більше. Пишний бюст прямо випирав з декольте, яке було дивного розміру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Захоплено", - написала Лексі Кай під фото.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай під час фотосесії вирішила показати тіло у всій красі.
Дівчина вирішила приміряти образ бунтарки. Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження.
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А ще Politeka писала, що Лексі Кай влаштувала шалені ігри у відкритій сукні з вирізами
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