Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася підкачаним тілом в модних "мармурових" лосинах

Молода спортсменка є однією з найпопулярніших блогерш в Instagram. За сторінкою Соммер слідують понад 25 мільйонів шанувальників. Тому дівчина намагається показувати якомога більше матеріалів, відзнятих під час її відпочинку або тренувань.

На фан-сторінках також можна помітити досить велику кількість з фото Рей, що позує в спортивному одязі. Так як модель володіє магазином одягу для фітнес-красунь, вона приміряє вбрання власного виробництва, щоб показати, як виглядають її Дизайнерські речі на підтягнутою фігурі.

У мармурових лосинах з сірими розлученнями спортсменка виглядала вельми пікантно, адже позувала спиною до камери і щосили хапалася пружними сідницями, які «створила собі сама на тренуваннях». Крихітний топ ідеально доповнив її простий, але стильний образ.

Ось що пишуть в мережі:

«Мені подобається цей розворот; як рухомий потяг; спасибі, що не зупинилася; 🐐 промінь пристрасті і добра; Прямо 🔥; можна дивитися нескінченно, вона така красива; Уявіть, якщо б Рей показала більше; Всі вигини в світі не перевершать тебе, твоя усмішка моя улюблена 😍; Королева львів 💕✨; Друга за красою жінка в світі, яку я знаю, перша - моя мама ❤️❤️; Ти найкрасивіша дівчина в світі 😍;Мила дівчинка-лев ❤️😮».

Раніше ми також писали, що фітнес-красуня вважається однією з найпопулярніших блогерш в соціальній мережі Instagram, які активно рекламують одяг модних брендів і просувають свої власні моделі. Дівчина створила свій магазин не так давно, але вже вважається також успішною власницею бренду «Рей».

Щоб підкреслювати зручність власних нарядів, Соммер носить їх сама, де тільки це можливо і хвалиться фігурою на пляжі, природі і під час рекламних зйомок. Рей пишається підкачаними сідницями» як у Кім", тому робить на цьому акцент.

Як видно на фото, представленому на фан-акаунті фітнес-моделі, дівчина успішно справляється з рекламою і просуванням створеного нею бренду. У спортивному бікіні і світлому ТОПі вона виглядала більш ніж привабливо.

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