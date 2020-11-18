Американская фитнес-модель Соммер Рэй похвалилась подкачанным телом в модных "мраморных" лосинах

Молодая спортсменка является одной из самых популярных блогерш в Инстаграм. За страницей Соммер следуют более 25 миллионов поклонников. Поэтому девушка старается показывать как можно больше материалов, отснятых во время ее отдыха или тренировок.

На фан-страницах также можно заметить довольно большое количество с фото Рей, позирующей в спортивной одежде. Так как модель владеет магазином одежды для фитнес-красоток, она примеряет наряды собственного производства, чтобы показать, как выглядят ее дизайнерские вещи на подтянутой фигуре.

В мраморных лосинах с серыми разводами спортсменка выглядела весьма пикантно, ведь позировала спиной к камере и вовсю хваталась упругими ягодицами, которые «создала себе сама на тренировках». Крошечный топ идеально дополнил ее простой, но стильный образ.

Вот что пишут в сети:

«Мне нравится этот разворот; как движущийся поезд; спасибо, что не остановилась; 🐐 луч страсти и добра; Прямо 🔥; можно смотреть бесконечно, она такая красивая; Представьте, если бы Рэй показала больше; Все изгибы в мире не превзойдут тебя, твоя улыбка моя любимая 😍; Королева львов 💕✨; Вторая по красоте женщина в мире, которую я знаю, первая - моя мама ❤️❤️; Ты самая красивая девушка в мире 😍;Милая девочка-лев ❤️😮».

Ранее мы также писали, что фитнес-красотка считается одной из самых популярных блогерш в социальной сети Инстаграм, которые активно рекламируют одежду модных брендов и продвигают свои собственные модели. Девушка создала свой магазин не так давно, но уже считается также успешной владелицей бренда «Рей».

Чтобы подчеркивать удобность собственных нарядов, Соммер носит их сама, где только это возможно и хвастается фигурой на пляже, природе и во время рекламных съемок. Рей гордится подкачанными ягодицами «как у Ким», поэтому делает на этом акцент.

Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте фитнес-модели, девушка успешно справляется с рекламой и продвижением созданного ею бренда. В спортивном бикини и светлом топе она выглядела более чем привлекательно.

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