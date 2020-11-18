Американський фітнес-модель Лексі Кай влаштувала фотосесію в ліжку в міні-бікіні

Фітнес-красуня бере участь в самих різних фотосесіях, щоб привернути увагу до себе. При цьому молода дівчина любить експерименти, тому останнім часом все частіше починає зніматися у фотосесіях не в спортивних топах і модних лосинах, а в одних бікіні відкритого типу.

Так як Лексі має незвичайну лялькову зовнішність, вона змінила чорний колір волосся на золотистий блонд, і завжди акцентує увагу на своїх пишних формах, так як у неї низький зріст. Щоб виглядати ідеально, дівчині досить показати пікантний образ, який раніше вона ще не уявляла.

На одному з таких фото Лексі вирішила позувати взагалі без ліфчика-лише в нижній білизні білого кольору. Позувала Кай причому відразу в ліжку, але в досить стриманій позі в якій засвітила лише свої сідниці.

Ось що пишуть в мережі під фото спортсменки:

"Супер круто💫 💫; дивно🤘 🤘; така красива💖; ця дівчина просто топчик. lexi! ♥ ️ ; Красива жінка 😍; така золота красуня; дуже-дуже холодно; як завжди мило. 😍 ; Ти виглядаєш приголомшливо ❤️❤️. Люблю всі твої відео, які ти туди кладеш 🤙 🏻 👍 🏻 просто такі красиві❤️😊 🥰; супер чудова краса💖; чудово красиво😍; яке красиве сяйво золота 🎇 блиск і все таке».

До цього фітнес-красуня позувала перед камерою цього разу не в лосинах і тонкому ТОПі, а в міні-сукні нюдового відтінку без будь-яких принтів і прикрас.

Головною пікантністю став виріз на бюсті дівчини з зав'язками. Завдяки даному варіанту пошиття вбрання Лексі вдалося показати свою фігуру у вигідному світлі. Як відомо, вона вважає, що дуже поправилася через схильність набирати зайву вагу при найменших змінах в життєвому ритмі. Тому дівчина намагається підбирати одяг з акцентами на верхню частину тіла.

На кадрах видно, що позує Лексі із задоволенням і дуже рада вибору сукні, яке змогло приховати не зовсім плоский живіт і повненькі ноги.

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