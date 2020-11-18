Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила фотосессию в постели в мини-бикини

Фитнес-красотка принимает участие в самых разных фотосессиях, чтобы привлечь внимание к себе. При этом молодая девушка любит эксперименты, потому в последнее время все чаще начинает сниматься в фотосессиях не в спортивных топах и модных лосинах, а в одних бикини открытого типа.

Так как Лекси имеет необычную кукольную внешность, она сменила черный цвет волос на золотистый блонд, и всегда акцентирует внимание на своих пышных формах, так как у нее низкий рост. Чтобы выглядеть идеально, девушке достаточно показать пикантный образ, который ранее она еще не представляла.

На одном из таких фото Лекси решила позировать вообще без лифчика – лишь в нижнем белье белого цвета. Позировала Кай причем сразу в постели, но в довольно сдержанной позе в которой засветила лишь свои ягодицы.

Вот что пишут в сети под фото спортсменки:

«Супер круто 💫💫; Удивительно 🤘🤘; Такая красивая 💖; эта девушка просто топчик. lexi! ♥ ️; Красивая женщина 😍; Такая золотая красотка; Очень-очень холодно; Как всегда мило. 😍; Ты выглядишь потрясающе ❤️❤️. Люблю все твои видео, которые ты туда кладешь 🤙🏻👍🏻 Просто такие красивые ❤️😊🥰; Супер великолепная красота💖; Замечательно красиво, лоск и блеск 😍; Какое красивое сияние золота 🎇 сверкание и все такое».

До этого фитнес-красотка позировала перед камерой в этот раз не в лосинах и тонком топе, а в мини-платье нюдового оттенка без каких-либо принтов и украшений.

Главной пикантностью стал вырез на бюсте девушки с завязками. Благодаря данному варианту пошиву наряда Лекси удалось показать свою фигуру в выгодном свете. Как известно, она считает, что очень поправилась из-за склонности набирать лишний вес при малейших изменениях в жизненном ритме. Поэтому девушка старается подбирать одежду с акцентами на верхнюю часть тела.

На кадрах видно, что позирует Лекси с удовольствием и очень рада выбору платья, которое смогло скрыть не совсем плоский живот и полноватые ноги.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"