Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на прогулянці

На фото Лексі позувала в топі, який тільки обхопив груди і зробив її ще об'ємніше. Кай стояла біля скульптури жеребця і демонструвала свої апетитні форми, на яких зроблений акцент на кадрі. Дівчина частково засвітила і плоский животик, який виднівся під топом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Два скарби, серце на шматки".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала фотосесію в ліжку в міні-бікіні.

На одному з фото Лексі вирішила позувати взагалі без ліфчика-лише в нижній білизні білого кольору. Позувала Кай причому відразу в ліжку, але в досить стриманій позі в якій засвітила лише свої сідниці.

Ось що пишуть в мережі під фото спортсменки:

"Супер круто; дивно; така красива; ця дівчина просто топчик. lexi! ♥ ️ ; Красива жінка".

Ми писали, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай під час фотосесії вирішила показати тіло у всій красі.

Дівчина вирішила приміряти образ бунтарки. Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження. Причому зробила це дівчина в незвичайній локації-прямо в тунелі.

Нагадавши, спокуслива фітнес-модель Лексі Кай оголила зону декольте по-максимуму

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай в зухвалому міні дала помилуватися собою під сонечком

Також Politeka повідомляла, що Лексі Кай влаштувала шалені ігри у відкритій сукні з вирізами



