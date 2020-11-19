Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе на прогулянці
На фото Лексі позувала в топі, який тільки обхопив груди і зробив її ще об'ємніше. Кай стояла біля скульптури жеребця і демонструвала свої апетитні форми, на яких зроблений акцент на кадрі. Дівчина частково засвітила і плоский животик, який виднівся під топом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не писали під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Два скарби, серце на шматки".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала фотосесію в ліжку в міні-бікіні.
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На одному з фото Лексі вирішила позувати взагалі без ліфчика-лише в нижній білизні білого кольору. Позувала Кай причому відразу в ліжку, але в досить стриманій позі в якій засвітила лише свої сідниці.
Ось що пишуть в мережі під фото спортсменки:
"Супер круто; дивно; така красива; ця дівчина просто топчик. lexi! ♥ ️ ; Красива жінка".
Ми писали, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай під час фотосесії вирішила показати тіло у всій красі.
Дівчина вирішила приміряти образ бунтарки. Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження. Причому зробила це дівчина в незвичайній локації-прямо в тунелі.
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