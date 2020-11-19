Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на прогулке
На фото Лекси позировала в топе, который только обхватил грудь и сделал ее еще объемнее. Кай стояла у скульптуры лошади и демонстрировала свои аппетитные формы, на которых сделан акцент на кадре. Девушка частично засветила и плоский животик, который виднелся под топом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Два сокровища, сердце в клочья".
Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай устроила фотосессию в постели в мини-бикини.
Фаворитка Киркорова показала своих подросших детей, которые как две капли воды похожи на певца: "Загадки природы..."
Галкин, Наташа Королева и Лорак среагировали на сына Собчак, который не похож на Виторгана: "Ну надо же!"
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне, которого скрывают от публики: "Занял первое место в..."
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
На одном из фото Лекси решила позировать вообще без лифчика – лишь в нижнем белье белого цвета. Позировала Кай причем сразу в постели, но в довольно сдержанной позе в которой засветила лишь свои ягодицы.
Вот что пишут в сети под фото спортсменки:
"Супер круто ; Удивительно ; Такая красивая ; эта девушка просто топчик. lexi! ♥ ️; Красивая женщина".
Мы писали, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай во время фотосессии решила показать тело во всей красе.
Девушка решила примерить образ бунтарки. Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения. Причем сделала это девушка в необычной локации – прямо в тоннеле.
Напомним, соблазнительная фитнес-модель Лекси Кай обнажила зону декольте по-максимуму
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай в дерзком мини дала полюбоваться собой под солнышком
Также Politeka сообщала, что Лекси Кай устроила шальные игры в открытом платье с вырезами