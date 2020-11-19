Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя на прогулке

На фото Лекси позировала в топе, который только обхватил грудь и сделал ее еще объемнее. Кай стояла у скульптуры лошади и демонстрировала свои аппетитные формы, на которых сделан акцент на кадре. Девушка частично засветила и плоский животик, который виднелся под топом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Два сокровища, сердце в клочья".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай устроила фотосессию в постели в мини-бикини.

На одном из фото Лекси решила позировать вообще без лифчика – лишь в нижнем белье белого цвета. Позировала Кай причем сразу в постели, но в довольно сдержанной позе в которой засветила лишь свои ягодицы.

Вот что пишут в сети под фото спортсменки:

"Супер круто ; Удивительно ; Такая красивая ; эта девушка просто топчик. lexi! ♥ ️; Красивая женщина".

Мы писали, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай во время фотосессии решила показать тело во всей красе.

Девушка решила примерить образ бунтарки. Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения. Причем сделала это девушка в необычной локации – прямо в тоннеле.

Напомним, соблазнительная фитнес-модель Лекси Кай обнажила зону декольте по-максимуму

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