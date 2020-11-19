Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в одному рожевому бікіні влаштувала примірку на камеру
Популярна модель вирішила поділитися пікантними кадрами в Instagram, якими відразу захопила мережу, адже позувала на них в одному рожевому бікіні з блискітками. Спортсменка повеселилася на камеру, примірявши нову модель білизни з акуратними зав'язками.
Щоб виглядати максимально спокусливо, Лексі покрутила сідницями перед об'єктивом, а також показала бікіні з близької відстані. Потім дівчина трохи відсторонилася і засвітила незвично яскравий макіяж з акцентом на губи.
Користувачі Мережі, очікувано, осторонь не залишилися і засипали Лексі компліментами і похвалою, відзначаючи сміливість обраного образу:
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«Вау, мила, дуже красива і дуже гаряча; Супер секси і супер моя любов; дуже приємно познайомитися; Вау чарівна красива; Чарівна принцеса 🌹; Які у тебе плани; Яка смачна; приголомшливе красиве тіло 🔥🔥🔥; Абсолютно прекрасна богиня; просто нескінченний спокуса❤️😍😍; Мені подобається псувати тебе; Красуня в рожевому 💐; Красиво 😍🔥😘; Маленька Белла 💋💋💋; Цей наряд 🔥; Така красива в рожевому дитинко», - пишуть користувачі.
Ми також писали, що дівчина любить себе і заявляє, що позбутися комплексів і почати цінувати свою зовнішністю по достоїнству вона навчилася з часом. Раніше Лексі комплексувала і приховувала достоїнства під мішкуватим одягом, але після тренувань в залі зрозуміла, що вона виглядає набагато краще, ніж думала.
Так, кілька місяців тому Кай розповіла, що схильна до повноти, тому вона багато тренується, щоб бути у формі. Через пружних достоїнств і милого обличчя її навіть прозвали живою лялькою, порівнюючи з Барбі всякий раз, коли дівчина приміряла щось нове і незвичайне.
Цього разу вона показала засмагле тіло на зйомці з незвичайним освітленням лише в пікантній білизні. Дівчина виставила напоказ сідниці, в черговий раз показавши, як змінилася завдяки спорту.
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