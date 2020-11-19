Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в одном розовом бикини устроила примерку на камеру

Популярная модель решила поделиться пикантными кадрами в Инстаграм, которыми сразу восхитила сеть, ведь позировала на них в одном розовом бикини с блестками. Спортсменка повеселилась на камеру, примерив новую модель белья с аккуратными завязками.

Чтобы выглядеть максимально соблазнительно, Лекси покрутила ягодицами перед объективом, а также показала бикини с близкого расстояния. Затем девушка чуть отстранилась и засветила необычно яркий макияж с акцентом на губы.

Пользователи сети, ожидаемо, в стороне не остались и засыпали Лекси комплиментами и похвалой, отмечая смелость выбранного образа:

«Вау, милая, очень красивая и очень горячая; Супер секси и супер моя любовь; очень приятно познакомиться; Вау очаровательная красивая; Очаровательная принцесса 🌹; Какие у тебя планы; Какая вкусная; потрясающее красивое тело 🔥🔥🔥; Совершенно великолепная богиня; просто бесконечный соблазн❤️😍😍; Мне нравится портить тебя; Красотка в розовом 💐; Красиво 😍🔥😘; Маленькая Белла 💋💋💋; Этот наряд 🔥; Такая красивая в розовом детка», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка любит себя и заявляет, что избавиться от комплексов и начать ценить свою внешностью по достоинству она научилась со временем. Ранее Лекси комплексовала и скрывала достоинства под мешковатой одеждой, но после тренировок в зале поняла, что она выглядит намного лучше, чем думала.

Так, несколько месяцев назад Кай рассказала, что предрасположена к полноте, потому она много тренируется, чтобы быть в форме. Из-за упругих достоинств и милого лица ее даже прозвали живой куклой, сравнивая с Барби всякий раз, когда девушка примеряла что-то новое и необычное.

В этот раз она показала загорелое тело на съемке с необычным освещением лишь в пикантном белье. Девушка выставила напоказ ягодицы, в очередной раз показав, как изменилась благодаря спорту.

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