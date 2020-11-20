Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе і привітала всіх

На фото Юлія позує в кофті, яку вирішила задерти по самий бюст. Образ дівчина доповнила трусиками, які можна помітити знизу. Мішура не соромилася і хвалилася рельєфним пресом і пишним бюстом, який частково було видно. Завдяки цьому кадр вийшов досить провокаційним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це п'ятниця, дитинка", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили 170 лайків і написали один коментар:

"Божественний".

Ми повідомляли, що 29-річна фітнес-модель Юлія Мішура невпинно тренується і надихає фанатів займатися собою.

Так, на останньому фото, яке вона розмістила на сторінці в Instagram, мішура показала красиве художнє фото себе коханої. На ньому фітнес-модель заманливо позує в рожевому спортивному костюмі з гладкими блискучими волоссям, доглянутою шкірою і з непомітним макіяжем на обличчі, зробивши акцент на пухкі губи.

Повідомлялося, що українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пікантним образом.

У підписі до знімка вона процитувала всесвітньо відому актрису Скарлетт Йоханссон:

"Сексуальність, знаєте, такий швидкопсувний товар, що не варто ним нехтувати".

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