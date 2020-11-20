Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала себе в спокусливому образі

На фото Ніколь позує зовсім без одягу і білизни. Модель стояла серед гілок дерева, які прикрили всі найпікантніші місця. На дівчині можна побачити безліч білих смужок, які зробили образ ще гаряче. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "Королева амазонок, прибери листочок"

Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ніколь Амато в тісному топіку показала груди без білизни.

В одних з останніх сторіс Амато позувала в кабінеті у косметолога. Вона лежала на кушетці, випинаючи свої великі форми у вузькому топіку. При цьому на голові у моделі була кепка.

Бюст виглядав дуже заворожуюче в такому тісному одязі, так і хочеться крикнути: "вогонь!".

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Модель позувала біля вертольота, погравши пишними принадами в розстебнутому одязі.

"Фантастична" Амато одягла зелений комбінезон, який обтягнув її пишні груди тонку талію і красиві сідниці.

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